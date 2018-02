Exame é recomeço para 1,3 milhão Aos 47 anos, casado e com três filhos, o técnico autônomo Sidney Quiqueto ri do passado. "Até algum tempo atrás eu não sabia nem pegar em um notebook." Ele é um dos que farão o Enem para tentar retomar os estudos e buscar requalificação profissional. Em 2014, há 1,3 milhão de participantes inscritos com mais de 30 anos (15% do total). O número é quase igual ao de concluintes do ensino médio inscritos, que fica em torno de 1,7 milhão.