Exame constata que criminoso consumiu maconha O resultado do exame toxicológico da urina de Carlos Eduardo Sundfeld Nunes constatou que ele consumiu maconha no período de até cinco dias antes da coleta. A polícia já havia encontrado 3 gramas da droga no carro que o estudante dirigia ao tentar cruzar a Ponte da Amizade, na fronteira com o Paraguai.