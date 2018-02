Ex-vereador volta atrás nas acusações contra colegas

Fonseca foi procurado durante todo o dia de ontem pela reportagem, mas não retornou as ligações. Sua assessoria informou não tê-lo localizado.

O ex-vereador também declarou na terça-feira ter votado contra o relatório final da CPI do IPTU. Ontem, porém, a assessoria de Miguel apresentou notas taquigráficas que mostram o voto favorável de Fonseca, com ressalvas. Questionada, a assessoria de Fonseca admitiu que ele votou a favor do parecer final.

Procurado, Donato informou que não se pronunciaria. Já Amadeu negou ter participado de diligência sozinho com Miguel. / D.Z.