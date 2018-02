Ex-soldados de elite entre os procurados

A importância do grupo ficou evidente quando o ex-cabo Jorge Luis de Oliveira foi preso, em setembro. Ele revelou que os instrutores, vários deles desertores, preparavam a tropa do tráfico para usar técnicas de guerrilha - incêndio de carros e construção de túneis entre casas do morro para criar rotas de fuga, além de ensaios de tiro de precisão e condicionamento físico. O teste de admissão no quadro armado implicava provas como 55 flexões de braço, subida de corda vertical de 6 metros e corrida de 3,5 km em 12 minutos. O próprio Jorge cuidava do preparo com sessões de boxe, judô e caratê, mas só para os homens da segurança de Francisco Lopes, o Nem, chefe do tráfico na Rocinha. Cada um dos ex-militares recebe de R$ 5 mil a R$ 7 mil mensais pela consultoria e vantagens como carro zero para uso pessoal. Essa condição é a determinante no recrutamento. Depois de cinco a sete anos, um cabo paraquedista tem de sair da Brigada e recebe uma pequena indenização. "É um profissional treinado, sem emprego, orientação ou apoio psicológico", diz um suboficial ouvido pelo Estado. Hoje, ele trabalha como segurança em um shopping.