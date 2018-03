A Câmara Municipal de São Paulo puniu com repreensão por escrito a ex-funcionária Sílvia Cibele Aparecida da Silva. Ela era assessora do vereador Gilberto Natalini (PSDB) e, ano passado, reclamou no Twitter do então presidente da Casa, Antônio Carlos Rodrigues (PR), sobre a manutenção do prédio. Foi exonerada em fevereiro. Em março, a Mesa Diretora absolveu-a, mas Rodrigues recorreu.