Ex-segurança roubou prédio por vingança O vigilante Ricardo Martins da Costa não se conformou com a demissão por justa causa e resolveu se vingar do patrão. Ou melhor, da empresa de segurança do condomínio de luxo em que trabalhava no Morumbi, zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, ele não pretendia só roubar apartamentos, mas mostrar a fragilidade no acesso ao prédio. Ele está preso, acusado de ter invadido o edifício em 19 de maio com outros dois homens - um deles seu irmão.