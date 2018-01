Ex-secretário reclama autoria do projeto O ex-secretário de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) Elton Santa Fé Zacarias cobra os créditos pelo projeto das obras antienchente lançadas por Fernando Haddad (PT). "A gente deixou mais ou menos pronto, eles só fizeram a divisão de lotes. Esta licitação nasceu há um ano e meio, com uma reunião minha com os 31 subprefeitos e a CET. Foi quando achamos soluções técnicas".