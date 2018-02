Ex-repórter vai cuidar da Secretaria da Comunicação

Nunzio começou sua carreira no Estado. Depois, foi repórter e editor no jornal Folha de S.Paulo e um dos fundadores da revista IstoÉ. No MEC, um de seus principais feitos foi fazer do portal na web um veículo de interação com diferentes públicos - professores, gestores, estudantes e pais. O site saiu de 500 mil acessos por mês para 6 milhões.

Em um texto recente, feito para uma apresentação sobre sua gestão no MEC, Nunzio disse lutar "com a burocracia do Estado na tentativa de dar mais dinamismo e torná-lo ainda mais amigável". / OCIMARA BALMANT