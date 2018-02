Ex-presidentes do TCM e do TJ foram chamados O ex-presidente do Tribunal de Contas do Município (TCM) Antonio Carlos Caruso também está na lista dos jetons. Ex-relator das contas de Kassab, ele foi responsável por dar pareceres em dezenas de licitações da atual gestão. Caruso recebe R$ 12 mil por mês por participar dos conselhos de administração da CET e da Companhia São Paulo Parcerias (SPP).