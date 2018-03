Ex-prefeitos de SP aceitam convite de Doria para participar de conselho

SÃO PAULO - A maioria dos ex-prefeitos de São Paulo aceitou o convite do tucano João Doria para participar de um conselho de ex-dirigentes municipais que começará a atuar no ano que vem. A ideia da criação do conselho foi anunciada nesta segunda-feira, 17, por Doria, em um jantar com empresários e antecipada pela coluna Direto da Fonte, da jornalista Sonia Racy.

A senadora Marta Suplicy (PMDB-SP), o ministro das Comunicações, Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab (PSD), e a deputada federal Luiza Erundina (PSOL) aceitaram o convite. Segundo interlocutores do prefeito eleito, Fernando Haddad (PT) e Paulo Maluf (PP) também teriam aprovado a ideia. Já o ministro das Relações Exteriores, José Serra (PSDB), não foi localizado porque está em viagem oficial ao exterior.

"Acho interessante a ideia de aproveitar a experiência dos ex-prefeitos para contribuir com a cidade, por isso aceitei o convite. Mas, manterei minha posição de independência e crítica às propostas privatistas do prefeito eleito", disse Erundina, que disputou o primeiro turno das eleições na capital.

Transição. Representantes da atual e futura gestão municipal fizeram nesta terça-feira, 18, na sede da Prefeitura, na região central, a primeira reunião técnica da transição. O secretário de governo de Haddad, Chico Macena, disse que não faltará recursos para pagar servidores e fornecedores.

Já o coordenador da equipe de transição do prefeito eleito, Julio Semeghini, informou que Doria se comprometeu a buscar R$ 500 milhões para subsídio do transporte público.

Ainda nesta terça-feira, João Doria fará duas visitas a bairros da periferia para "agradecer" os votos recebidos.