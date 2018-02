Ex-policial mata ex-mulher, sogros, cunhado e se mata na Grande SP

SÃO PAULO - Um ex-policial militar matou a ex-mulher, os sogros, o cunhado e se matou em Ferraz de Vasconcelos, região leste da Grande São Paulo, nesta madrugada de quarta-feira, 5.

O crime ocorreu na casa das vítimas, em uma travessa da Rua Cândido Portinari, no bairro do Tanquinho. Segundo a polícia, inconformado com o fim do relacionamento, o ex-policial, identificado como Danilo, resolver disparar contra os familiares, que morreram no local.