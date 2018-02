Ex-policial é morto em roubo a bar em SP O assalto a um bar em São Miguel Paulista, na zona leste da capital, acabou com a morte do policial militar reformado Mauro Anami, de 56 anos, na noite de anteontem. Ainda não há pistas sobre os dois homens que invadiram o local por volta das 20h40. Segundo o dono, a dupla ordenou que os clientes fossem para o fundo do bar e que a porta fosse fechada. "A gente vai ver se tem policial aqui dentro", ameaçou um deles. Em seguida, houve troca de tiro com ao menos três disparos, mas testemunhas não confirmam se Anami reagiu - ele portava uma pistola e um revólver, que deflagrou dois projéteis. A PM encontrou o ex-policial atingido no ombro ainda com vida, mas ele não resistiu a uma parada cardiorrespiratória e morreu a caminho do hospital. Os ladrões levaram celulares e dinheiro de clientes.