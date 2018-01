Ex-policial é morto durante assalto a bar no Jabaquara

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um policial militar aposentado foi morto na noite de terça-feira, 17, durante assalto a um bar no Jabaquara, zona sul de São Paulo. Luciano Feitosa, 58 anos, tomava café no balcão quando dois ladrões entraram no local e anunciaram o roubo. Segundo testemunhas, ele levou a mão ao seu revólver, foi flagrado pelos criminosos e tentou fugir, mas acabou baleado três vezes pelas costas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Claudiomar, funcionário do bar, na Avenida Santa Catarina, nº 2190, disse que a dupla estava a dois metros de distância de Feitosa quando atirou. O primeiro disparo falhou, mas os três seguidos acertaram a vítima. Os criminosos roubaram o celular de um dos clientes e fugiram a pé.

Feitosa chegou a ser levado ao pronto-socorro Saboia, mas morreu enquanto era atendido. O crime foi registrado no 35º Distrito Policial, no Jabaquara, e até a manhã desta quarta-feira, 18, nenhum dos ladrões havia sido preso.