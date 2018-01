Ex-policial civil é preso por pedofilia em Taubaté

Um ex-policial civil foi preso na manhã de quinta-feira, 19, sob suspeita de explorar sexualmente três menores - uma delas, de seis anos. O acusado, Elias Antunes Pires Ferreira, foi expulso há quinze anos por ter sido autuado em flagrante por receptação de veículos furtados. A mãe das meninas também acabou detida em São Luís do Paraitinga.

Ele foi preso na casa onde mora em Taubaté. A polícia apreendeu no local cinco armas, animais silvestres e material pornográfico. De acordo com a polícia, o abuso ocorria em um sítio, de propriedade do ex-policial, no município de São Luís de Paraitinga.

No sítio, que fica no distrito de Catuçaba, o indiciado aliciava as menores - de seis, dez e 12 anos - e negociava valores para que as meninas trabalhassem como garotas de programa. A mãe das menores, que seria conivente com o ex-policial, foi presa e deve ser indiciada por aliciamento de menores.

O ex-policial vai responder por aliciamento de menores, e também por outros três crimes: pedofilia, porte ilegal de arma e crime contra a fauna.