Ex-policial civil é executado a tiros no Ipiranga

SÃO PAULO - O ex-policial civil do Grupo de Operações Especiais (GOE), Ricardo Scramim, de 48 anos, foi executado a tiros na manhã desta quarta-feira, 25, na região do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Para a Polícia Civil, a autoria e o motivo do crime ainda são desconhecidos.

Segundo as investigações, Scramim saiu antes mesmo de tomar café da manhã, de carro, e deixou o filho em uma estação do Metrô. Na volta para casa, parou no farol vermelho do cruzamento da Ruas Lino Coutinho com a Lord Cockrane, no Ipiranga, a cerca de 1 quilômetro de distância do seu prédio. Eram por volta das 6h50.

Sem o ex-policial notar, um criminoso o perseguia em uma moto branca com a placa coberta por um saco plástico. No cruzamento, ele subiu a calçada. Câmeras de segurança filmaram o momento em que o atirador desce do veículo e anda em direção ao Volkswagen Tiguan, onde Scramim estava sozinho. Exceto por dois veículos estacionados, o carro da vítima era o único na rua.

O criminoso usa as duas mãos para disparar 13 vezes. Os tiros acertaram o vidro do lado do motorista, formando uma linha em diagonal. Scramim foi atingido por 10 balas de calibre 9 mm, de uso restrito - a maioria na região do pescoço e da cabeça. Também foi alvejado no braço, um sinal de que tentou se proteger.

Segundo as investigações, o ex-policial estava desarmado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Logo após o ataque, o atirador voltou para a moto e fugiu. A área é descrita como "tranquila" e sem histórico de crimes por quem mora ou trabalha na região.

No local, a perícia encontrou apenas o celular da vítima, que foi apreendido. Investigadores do 17.º Distrito Policial (Ipiranga), delegacia responsável pelo caso, querem saber com quem Scramim falou nos últimos dias, para tentar identificar algum suspeito.

Sem pistas. Aos policiais, familiares afirmaram que Scramim não sofreu ameaças antes do ataque. Sem pistas sobre o atirador, os investigadores apreenderam, com autorização dos parentes, um computador do ex-policial e vão analisar os arquivos em busca de informações que possam ligar a vítima ao criminoso.

Em paralelo, os agentes também estão coletando imagens de câmeras de segurança da região. O objetivo é mapear a área e o tempo que Scramim foi seguido, além da rota de fuga do atirador.

Scramim foi afastado do cargo de investigador da Polícia Civil em abril de 1999, após ter sido preso - o motivo não foi informado pelos investigadores. Mais tarde, seria demitido da corporação "a bem do serviço público", punição máxima para processo administrativo.

Atualmente, o ex-policial cursava Direito e era estagiário em um escritório voltada para a área Criminal. Ele também atuava como vendedor, segundo as investigações.