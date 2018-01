O policial reformado Mizael Bispo de Souza refez ontem o percurso registrado no GPS do carro dele momentos antes do sumiço da advogada Mércia Nakashima, sua ex-namorada. "Agora diz que o rastreador não está certo", disse o delegado Antônio Olim. Depois de depor ontem pela terceira vez, Bispo foi liberado.