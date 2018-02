Ex-PM mata mulher, sogros e cunhado O ex-policial militar Danilo Aparecido dos Santos Silva, de 28 anos, matou a tiros a mulher, os sogros e o cunhado. Os crimes ocorreram na madrugada de ontem em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Depois, ele se matou. Os dois filhos do casal, de 4 e 6 anos, viram as execuções. Segundo parentes, Silva e Valquíria Lameirinha, de 26 anos, desentendiam-se com frequência. O ex-soldado foi expulso da PM por transgressão disciplinar em 2007.