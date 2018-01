Ex-perueiros dão prazo de uma semana para Prefeitura

SÃO PAULO - As empresas de lotação formadas por ex-perueiros deram uma semana para que a Prefeitura atenda as reivindicações dos operadores que operam o sistema local de coletivos de São Paulo. No início da tarde desta sexta-feira, 28, o secretário Jilmar Tatto, em reunião, pediu o prazo para a categoria. A paralisação com a retirada das catracas dos veículos cogitada para o início da próxima semana foi suspensa. Os empresários pedem que a São Paulo Transportes (SPTrans) complemente os 11% do repasse acordado com a categoria.

De acordo com as antigas cooperativas, a Prefeitura pagou apenas 6,82%. O restante para fechar a conta é o dinheiro necessário para o reequilíbrio econômico. O descumprimento do pagamento acordado com o setor foi adiantado pela coluna Direto da Fonte desta sexta-feira, 28. Na próxima segunda-feira, 1º, as antigas cooperativas vão protocolar um documento na SPTrans, na segunda-feira, 31, com as reivindicações. Procurada, a SPTrans afirmou que "não vai comentar".