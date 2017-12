Ex-paciente é preso suspeito de matar psiquiatra em SP

SOROCABA - O publicitário João Eduardo Marcone Madureira, de 50 anos, foi apresentado nesta quinta-feira, 10, pela Polícia Civil como o autor da morte do psiquiatra Eduardo Guenka, de 76 anos, assassinado a tiros na garagem de sua casa, no dia 8 de junho, em Sorocaba. Madureira havia sido paciente do psiquiatra e, segundo a polícia, ele passou a guardar rancor do médico durante o tratamento.

Além de matar Guenka, ele feriu a tiros um filho do médico e sua mulher. O suspeito que, segundo a família, apresenta surtos psicóticos, não confessou os crimes.

De acordo com a polícia civil, Madureira foi reconhecido por testemunhas e flagrado por uma câmera de monitoramento caminhando na rua em que aconteceu o crime. A arma foi jogada no jardim de uma casa vizinha. O publicitário estava morando numa pensão quando foi preso.

Ele teve a prisão temporária decretada por 30 dias. Segundo a Polícia Civil, a mãe do suspeito havia pedido ao psiquiatra um laudo para interditar judicialmente o filho. O médico não a atendeu, mas a mãe alegou ao filho que estava na posse de um laudo assinado pelo psiquiatra.