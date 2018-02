Ex-namorado sequestra filha de 17 anos de vereadora de Embu das Artes Quatro criminosos, incluindo o ex-namorado da vítima, foram presos ontem em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, após sequestrarem uma jovem de 17 anos, filha da vereadora Maria do Céu (PSDB). Inconformado com o fim do relacionamento, há dois meses, o rapaz e três comparsas resolveram sequestrar a jovem e exigir R$ 80 mil.