Ex-namorado de advogada morta, Mizael será ouvido hoje

O advogado e policial militar aposentado Mizael Bispo de Souza, acusado de matar a ex-namorada, Mércia Nakashima, prestará depoimento às 11 horas desta terça-feira, 20, no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), no Centro de São Paulo.

Mizael pode ser indiciado formalmente por homicídio doloso triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Segundo o delegado Antônio Olin, do DHPP, que fará o interrogatório, Mizael não será preso após a oitiva.

Uma acareação entre ele e o vigia Evandro Bezerra Silva, também suspeito de participação no crime, não será necessária, de acordo com o delegado.

"Tenho certeza que eles são culpados.

A polícia recebeu ontem uma prova contra o policial militar aposentado Mizael Bispo de Souza e o vigia Evandro Bezerra da Silva, indiciados pela morte da advogada Mércia Nakashima. Em depoimento, Silva afirmou que ele e Souza, ex-namorado da vítima, passaram por uma viatura da Polícia Militar (PM) quando voltavam da represa de Nazaré Paulista (SP) na noite de 23 de maio - o corpo da advogada foi encontrado no local no dia 11 de junho. Ontem, a polícia confirmou que havia um carro da corporação no local e horário indicados pelo suspeito.

Silva contou que foi buscar o amigo na estrada de acesso ao reservatório. Ao ver a viatura, o ex-namorado de Mércia mandou abrir a janela do motorista e cumprimentar os policiais. "A viatura da Polícia Militar estava fazendo uma abordagem por conta de num problema de trânsito. Já confirmei o horário", afirmou o delegado Antônio de Olim, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Ele (vigia) contou a história e está batendo."