Ex-mulher de Mizael se contradiz e promotoria denuncia falso testemunho

GUARULHOS - No segundo dia de depoimentos na audiência sobre a morte de Mércia Nakashima, a ex-mulher de Mizael Bispo, Nilza de Souza, disse que nunca sofreu agressão durante os oito anos em que esteve casada com o policial, mas admitiu ter procurado a polícia para dar queixa contra o réu. O motivo, segundo ela, foi por não aceitar o fim do relacionamento.

"Me senti magoada e fui reclamar", justificou. No interrogatório, a promotoria lembrou outro registro policial em que Nilza testemunhou para sua mãe, que dizia ter sido ameaçada de morte por Mizael. Pressionada pela acusação e defesa, a ex-mulher do réu parecia confusa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Diante das contradições, a promotoria levantou a hipótese de falso testemunho e denunciação caluniosa. Ao final do depoimento, o promotor Rodrigo Merli Antunes entrou com representação para investigar a existência dos crimes citados.

Veja também:

Flanelinha diz ter visto Mizael em carro igual ao achado com corpo

Irmã de Mércia diz que Mizael era muito ciumento

Irmão de Mércia diz se arrepender por não ter sido 'mais duro'

Dados de celular tiram Mizael da cena do crime, diz defesa

Advogado da família acredita que Mizael e vigia vão a júri popular

Antes de Nilza depor, os representantes do Ministério Público questionaram a testemunha, alegando que ela era "suspeita de parcialidade". Por fim, foi acertado que a ex- mulher do Mizael falaria na qualidade de informante, "sem compromisso." Ao deixar o fórum, Nilza foi hostilizada por populares.

Doméstica. A primeira testemunha do dia, Maria Aparecida de Lima Araujo, era funcionária doméstica de Mizael Bispo desde 2006 e falou durante pouco menos de 10 minutos. Indagada pelo advogado de defesa Ivon Ribeiro, Maria Aparecida disse que trabalhava duas vezes por semana na casa do policial e uma vez a cada 15 dias no escritório de advocacia.

De acordo com a testemunha, ela conheceu Mércia na casa do policial e nunca presenciou nenhuma briga. Ainda segundo Aparecida, a vítima chegava a dormir na casa do acusado: "Às vezes, eu chegava de manhã para o serviço e ela já estava lá", contou. Sobre a separação entre Mizael e Nilza, a empregada doméstica afirmou que "não sabe de nenhuma ocorrência."