Ex-moradores do Pinheirinho fazem ato para lembrar 1 ano da desocupação Cerca de 500 ex-moradores e representantes de movimentos sociais fizeram manifestação ontem para lembrar a ação de desocupação do Pinheirinho, em São José dos Campos, uma das maiores realizadas no País, ocorrida há um ano. Em 22 de janeiro de 2012, 2 mil policiais militares cumpriram decisão judicial de reintegração de posse e retiraram 8 mil famílias do terreno de 1,3 milhão de m² do investidor Naji Nahas.