Ex-marido rapta mulher e a mantém trancada em porão por cerca de um mês Raptada pelo ex-marido e mantida refém por cerca de 30 dias no porão da residência dele, Sirlene Machado dos Santos, de 48 anos, foi libertada, por volta das 20h30 de segunda-feira, por policiais militares da 2.ª Companhia do 29.º Batalhão, na região de São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. O pedreiro Laércio Leonardo dos Santos, de 51 anos, quando foi preso em flagrante, estava ao lado da mãe e de duas irmãs, com as quais morava, numa das casas da Rua Segundo Murari. As mulheres, segundo a polícia, sabiam do que ocorria, mas, com medo de apanhar de Laércio, não tiveram coragem de denunciá-lo. A PM foi alertada do caso por meio de uma denúncia anônima para o 190.