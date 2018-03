Ex-marido confessa morte de universitária Allan dos Santos Peçanha, de 27 anos, ex-companheiro da universitária Lore Santana Vaz, de 26 anos, encontrada morta em Santo André (SP), confessou à policia envolvimento no crime. O corpo de Lore foi encontrado com cortes profundos no pescoço dentro de seu carro no dia 13. Outros dois suspeitos também admitiram a participação no assassinato. Peçanha está detido desde quinta-feira.