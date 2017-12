Ex-marido atira 8 vezes em mulher na zona sul Uma mulher levou oito tiros do ex-marido na frente do colégio do colégio do filho, na Rua Dom Lourenço Maria Balconi, nº 92, na Vila Missionária, na zona sul de São Paulo. Rita de Cássia Brito, de 45 anos, foi buscar o filho de 11 anos por volta das 16h40 de anteontem, quando Douglas dos Santos, de 36 anos, apareceu e iniciou uma discussão. Segundo a polícia, ele atirou oito vezes na mulher e fugiu. Rita foi encaminhada a um hospital na zona sul, onde foi operada. Ela permanecia internada.