Ex-líder do tráfico no Alemão chega ao Rio O traficante Fabiano Atanázio da Silva, o FB, preso em Campos do Jordão (SP) na sexta-feira, chegou ao Rio ontem. Segundo a Polícia Civil, FB admitiu informalmente ser o responsável pela fuga de criminosos do Complexo do Alemão, em novembro de 2010. Ele chefiava o tráfico no local até a ocupação pelas forças de segurança. FB também teria derrubado um helicóptero da polícia, matando três policiais.