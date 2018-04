Ex-líder do tráfico na V. Cruzeiro é preso em SP O traficante Fabiano Atanázio da Silva, o FB, de 35 anos, foi preso ontem à noite em Campos do Jordão, interior de São Paulo, segundo a 25.ª Delegacia de Polícia do Rio (Engenho Novo), responsável pela ação. Integrante da facção criminosa Comando Vermelho, FB comandava o tráfico na Vila Cruzeiro (zona norte do Rio), até a ocupação da área pelas forças de segurança do Estado, em 2010. O traficante é acusado de comandar a ação que derrubou um helicóptero da Polícia Militar em 2009, matando três PMs.