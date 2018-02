Ex-jogador Zé Elias deve deixar a prisão em SP ainda nesta semana

SÃO PAULO - O ex-jogador de futebol Zé Elias, preso desde o dia 21 de julho por não pagar pensão alimentícia aos filhos que teve com à ex-mulher, deve deixar a carceragem do 33º Distrito Policial, em Pirituba, na zona norte de São Paulo, na sexta-feira, 19.

O valor devido por Zé Elias é referente ao período entre maio de 2008 e maio de 2010. O atleta tem 34 anos e foi ídolo do Corinthians na década de 90. Além do clube do Parque São Jorge, ele defendeu clubes o Santos, Inter de Milão, Olympiakos e Bayer Leverkusen. O ex-jogador, aposentado em 2009, chegou a ser convocado pela seleção brasileira.