Ex-jogador de futebol será julgado pelo homicídio da ex-namorada

SÃO PAULO - Começa nesta terça-feira, 26, o julgamento do ex-jogador de futebol Janken Ferraz Evangelista, acusado pela morte da ex-namorada Ana Cláudia Melo da Silva, de 18 anos, em março de 2009.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), o julgamento acontece no 1º Tribunal de Júri, no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista.

O ex-jogador será levado a júri popular pela morte da ex-namorada, crime ocorrida no dia 23 de março de 2009, no apartamento da vítima, no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo. Ele será julgado por homicídio triplamente qualificado: por motivo torpe, meio cruel e não ter dado à vítima possibilidade de defesa.

Janken disse que resolveu atacar a ex-namorada após ver, no celular de Ana, uma ligação feita pelo goleiro do Santos na época, Fábio Costa, e recados de outros jogadores de futebol.