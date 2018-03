Ex-diretora do Museu Imperial no Rio é alvo de ação A museóloga Maria de Lourdes Parreiras Horta, diretora do Museu Imperial de Petrópolis, no Estado do Rio, entre 1991 e 2008, é alvo de ação do Ministério Público Federal (MPF) por improbidade administrativa. Ela teria favorecido amigos e parentes e pelo menos R$ 5,9 milhões teriam sido desviados da instituição.