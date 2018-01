Ex-diretor do PAC assume a Secretaria de Governo no lugar de Donato

SÃO PAULO - O substituto de Antonio Donato (PT), Roberto Garibe, foi nomeado nesta quinta-feira, 14, como titular da Secretaria Municipal de Governo. Ele deve ficar no cargo até janeiro, quando haverá reforma no secretariado.

Ele era secretário adjunto de Donato, que se afastou do cargo após ser acusado por fiscais de receber dinheiro. Ex-assessor especial da Casa Civil da Presidência, ele monitorou os investimentos da Copa de 2014. Também é ex-diretor de Infraestrutura do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O PT quer que o novo secretário a partir de janeiro seja José de Filippi Junior, titular da pasta da Saúde. Importante quadro no partido, ele foi tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff à Presidência. O Estado questionou o secretário na quarta-feira, mas ele desconversou. "Falam muita coisa", afirmou.

Em janeiro, outros secretários podem sair para disputar eleições para a Assembleia Legislativa ou para o Congresso. Entre as possíveis baixas estão Eliseu Gabriel (PT), João Antonio (PT), Netinho de Paula (PCdoB), Simão Pedro (PT), Ricardo Teixeira (PV) e Jilmar Tatto (PT).