Ex-diretor da Dersa é solto em São Paulo

Depois de quase 72 horas na carceragem do 23.º Distrito Policial, em Perdizes, na zona oeste da capital paulista, o engenheiro Paulo Vieira de Souza, preso em flagrante no sábado sob acusação de receptação de joia furtada, foi libertado ontem por ordem judicial. Ele é ex-diretor da Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) e foi o responsável por obras como o Trecho Sul do Rodoanel e a ampliação das pistas da Marginal do Tietê. O joalheiro Musab Asmi Fatayer, preso com Souza, continuava detido ontem.