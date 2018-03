Ex-deputado vai a júri por mortes no trânsito O ex-deputado estadual do Paraná Fernando Ribas Carli Filho, de 29 anos, será julgado pelo Tribunal do Júri, decidiu ontem a Justiça paranaense. Ele é acusado de ter provocado acidente, em 2009, que matou dois rapazes. A acusação é de duplo homicídio doloso eventual.