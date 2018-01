Ex-delegado geral é sepultado com honras em Sorocaba

SOROCABA - O corpo do diretor da Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Luiz Maurício Blazeck, foi sepultado no final da tarde desta sexta-feira, 19, no Cemitério da Saudade, em Sorocaba.

O sepultamento de Blazeck, que também foi delegado geral da Polícia Civil, reuniu familiares, amigos e delegados de polícia de todo o Estado. O secretário da Segurança Pública do Estado, Alexandre de Moraes, que esteve na cerimônia acompanhado do delegado geral Youssef Abou Chahin, disse que o sorocabano havia se tornado uma referência de dedicação à Polícia Civil.

Blazeck morreu aos 52 anos, na quinta-feira, após ser submetido a uma cirurgia para debelar uma diverticulite - grave inflamação no intestino. Ele tinha 29 anos como policial civil e deixou esposa e dois filhos.