Ex-cunhado de Suzane Richthofen pede progressão de pena

Cristian Cravinhos pediu à Justiça autorização para cumprir o restante de sua pena em regime semiaberto, em que o preso passa apenas a noite na cadeia. Ele é acusado, junto com o irmão Daniel e a ex-cunhada Suzane, de participar do assassinato de Marísia e Manfred von Richthofen, em 2002. O promotor Paulo Rogério Bastos Costa, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, no interior paulista, onde Cristian está preso, disse que recebeu o pedido na quinta-feira.

De acordo com o promotor, mesmo se Cristian tiver cumprido pelo menos um sexto da pena e apresentar bom comportamento, a resposta sobre o benefício será dada após o laudo do exame criminológico, que avalia se ele tem condições de voltar à sociedade. "Isso vai demorar mais de um mês", diz Costa. Ao ser procurado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo informou que não sabia sobre a solicitação, pois o pedido poderia ter sido protocolado no próprio presídio, em Taubaté.

O promotor informou que Daniel não fez a solicitação de mudança de regime. Em maio deste ano, Suzane von Richthofen, de 25 anos, pediu o mesmo benefício à Justiça. No dia 12 de agosto, aJustiça suspendeu o andamento do processo após matérias vinculadas na imprensa apontarem que ela possuía um perfil no Twitter. Os irmão Cravinhos e Suzane foram condenados a 38 anos de prisão pelo assassinato dos pais dela. Suzane cumpre pena na Penitenciária Feminina de Tremembé.