Ex-chefe de batalhão da PM volta a ser preso O tenente-coronel Djalma Beltrami, ex-comandante do 7.º Batalhão da Polícia Militar do Rio, em São Gonçalo, foi preso novamente ontem à tarde, em sua casa em São João de Meriti. Beltrami havia sido preso em 20 de dezembro, acusado de corrupção e envolvimento com tráfico de drogas, mas foi libertado um dia depois, ao obter habeas corpus. Ontem, a ordem de prisão preventiva foi decretada pelo juiz Márcio da Costa Dantas, após denúncia do Ministério Público, que acusa Beltrami de tráfico de drogas.