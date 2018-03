Ex-casal sofre queimaduras graves após explosão em quarto na Praia Grande

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um homem de 50 anos e uma mulher de 44, divorciados desde 2003, estão internados em estado grave após uma explosão no quarto onde conversavam na noite de sábado, 19, em Praia Grande, no litoral do Estado.

Segundo a polícia, os dois foram ao quarto do apartamento onde era comemorado o aniversário da mulher e, minutos depois, houve a explosão. Eles sofreram queimaduras de terceiro grau e foram encaminhados em estado grave ao Hospital Irmã Dulce, na mesma cidade, onde permanecem internados.

A filha do casal, de 24 anos, declarou à polícia que o pai estava sob acompanhamento psiquiátrico e desejava reatar o relacionamento. O caso é investigado pelo 1º Distrito Policial de Praia Grande.