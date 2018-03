Ex-beatle fez seu quartel-general em mansão no Guarujá A última passagem de Paul McCartney por São Paulo, em 1993, foi movimentada. Ele não ficou hospedado na capital, mas numa mansão estilo taitiano no Guarujá. Teria pedido para trocar móveis de couro, que não permitia por conta de sua militância ambiental. Chegou-se a especular, até, que depois ele teria comprado a casa, avaliada na época em US$ 2 milhões, no condomínio fechado Sítio São Pedro.