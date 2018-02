Ex-BBB André Cowboy é assassinado no interior de São Paulo

SOROCABA - O ex-big brother André Luis Gusmão de Almeida, o Cowboy, de 37 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça provavelmente por assaltantes, na madrugada desta quarta-feira, 1º, em Mairinque, região de Sorocaba.

Segundo a Polícia Civil, ele foi baleado provavelmente por um assaltante que invadiu sua chácara, o Rancho do Cowboy, no bairro Santa Rita, divisa da cidade com Mairinque. No rancho funcionava um sushi-bar. Almeida estava no local com a mulher Luciana e três dos quatro filhos quando os cães começaram a latir no quintal.

De acordo com a esposa de Caubói, Luciana Gusmão de Almeida, seu marido saiu da casa para verificar do que se tratava, quando se ouviu um disparo de arma de fogo. Ela chamou por ele, mas o marido não respondeu. Caubói foi encontrado sangrando na cabeça, na entrada da casa do caseiro, que naquele momento estava vazia. A mulher chamou a Polícia Militar. Ele foi levado ainda com vida para o Hospital Regional de Sorocaba, mas não resistiu. O hospital informou que a vítima deu entrada às 3h34 e morreu às 5h50. A bala perfurou o crânio acima da nuca e atingiu o cérebro.

De acordo com Luciana, seu marido tinha o hábito de fazer ronda pelo sítio sempre que os cães faziam barulho. Na madrugada do crime, ela tentou dissuadi-lo de sair, alegando que fazia muito frio. De acordo com a delegada da Polícia Civil de Alumínio, Luciane Toledo, a mulher constatou ter sido levada uma TV de LCD da moradia do caseiro. A polícia trabalha com a tese de latrocínio (matar para roubar), mas não descarta outras hipóteses, como a de vingança. Caubói tinha se desentendido com vizinhos e chegou a cavar uma valeta na estrada de terra em frente à chácara para que os veículos reduzissem a velocidade. Seu estabelecimento comercial estava em dificuldade financeira.

Almeida deixou os filhos Larissa, de 15 anos; Patrícia, de 13; Sara, de 10, e Isac, de 8. Apenas a mais velha não estava na casa na hora do crime. Ele ficou conhecido por sua participação no programa Big Brother Brasil, da TV Globo em 2009. Depois de ser eliminado do programa, atuou em filmes pornôs e gravou um CD sertanejo. Seu corpo foi levado para o velório em Alumínio.