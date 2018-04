Ex-árbitro Godói recebe alta de hospital Baleado durante tentativa de assalto no dia 16, o ex-árbitro e comentarista esportivo Oscar Roberto de Godói, de 55 anos, recebeu alta na manhã de ontem do Hospital das Clínicas. "Já estou bem e volto a trabalhar na segunda-feira", disse o ex-árbitro. Godói levou quatro tiros quando um bandido tentou levar seu carro em Perdizes, zona oeste de São Paulo. A polícia divulgou dois retratos falados do suspeito.