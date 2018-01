Ex-aluno que disparou arma no câmpus da USP em São Carlos se entrega à polícia O ex-aluno da USP que disparou uma arma de fogo no alojamento do câmpus de São Carlos, no interior paulista, no mês passado, se apresentou no 3.º DP da cidade ontem. Alexandre José Coutinho da Rocha Lima, de 23 anos, alegou que o sofria bullying.