Ex-advogado de Bruno tira licença da OAB

O advogado Ércio Quaresma, ex-defensor de Bruno Fernandes no processo sobre a morte de Eliza Samudio, licenciou-se por 30 dias da seccional mineira da Ordem dos Advogados do Brasil. Quaresma foi substituído na defesa do goleiro após aparecer em um vídeo fumando crack. Ele justificou a licença para tratamento médico. A Justiça do Rio afastou anteontem os advogados de Bruno e de Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, do processo por desrespeito a prazos legais.