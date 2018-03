Evolução do mercado de moda é visível de ponta a ponta A São Paulo Fashion Week começou ontem no fim da tarde apresentando apenas quatro desfiles, um deles com a presença de Paris Hilton. A organização comemora 15 anos do evento e produz documentários sobre a data para a próxima temporada. A memória dos fashionistas está sendo colocada à prova. Perguntam qual o momento mais marcante, o desfile, a modelo e por aí vai... Haja concentração no meio do burburinho da Bienal. Mas é assim que vamos criando e fazendo história.