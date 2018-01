Evo de Colombo No princípio, era o pinto! Só muito tempo depois - mais precisamente anteontem - Evo Morales percebeu que, crescido à base de hormônio feminino, o frango que a gente come por aí estimula a homossexualidade e a queda de cabelo, não necessariamente nesta ordem. Claro que existem carecas heterossexuais e gays topetudos, mas estes, pela tese do presidente boliviano, soltaram a franga antes que ela ganhasse corpo para lhes servir de alimento.