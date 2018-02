Evite descer para o litoral hoje das 7h às 16h

O feriado prolongado da Semana Santa será de sol em São Paulo, de acordo com a empresa de meteorologia Climatempo. Uma massa de ar quente e seco sobre a região garante tempo aberto entre amanhã e sábado. A névoa que deve aparecer no começo da manhã em parte do Estado não será prenúncio de mau tempo. A temperatura deve chegar a 30 graus na capital.

De acordo com o meteorologista Marcelo Pinheiro Garcia, o tempo só piora no domingo, em especial à tarde. A temperatura cairá, por causa de uma massa de ar frio que chegará ao litoral paulista. A previsão é que, com a umidade, chova nas praias e também no interior.

A chuva no último dia do feriado deve provocar o retorno antecipado dos motoristas que pretendem descer para o litoral. Até ontem, a expectativa das principais concessionárias é de que o trânsito nas rodovias que ligam a capital ao interior e ao litoral seja bastante intenso a partir da tarde do domingo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tempo real

Acompanhe a situação das estradas

Saída. A previsão da concessionária Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, é de que até 360 mil veículos deixem a capital em direção ao litoral neste feriado. Ontem à noite, as duas rodovias que levam à Baixada Santista já apresentaram tráfego intenso, com pontos de lentidão e congestionamento, apesar de a Operação Descida, 7X3, ter sido antecipada.

Segundo a concessionária, o pior horário para quem pretende seguir hoje para o litoral é das 7h às 16h. No fim da tarde, a expectativa é de que o movimento diminua e a viagem seja mais tranquila.

O tráfego lento não afetou apenas quem deixou a capital em direção às praias. Durante a noite, as Rodovias Castelo Branco, Bandeirantes, Anhanguera e Raposo Tavares também estavam com o trânsito carregado em direção ao interior do Estado.

A previsão da Autoban, que administra o sistema Anhanguera-Bandeirantes, é de que os motoristas não encontrem dificuldades hoje para deixar a capital em direção ao interior. Na Castelo Branco e na Raposo Tavares, a expectativa da concessionária ViaOeste é de que o tráfego seja intenso em direção ao interior entre as 7h e as 14h. A recomendação é para que o motorista deixe a capital apenas no fim do dia.

Neblina. A chegada do outono traz uma preocupação a mais para quem costuma viajar de carro. A queda da temperatura durante a madrugada faz com que alguns trechos das estradas paulistas amanheçam encobertos pela neblina. A Polícia Rodoviária recomenda cuidado aos motoristas, pois o fenômeno é uma das principais causas de engavetamentos nas estradas.

ABRE E FECHA

Bancos

Fecham hoje e amanhã.

Rodízio de veículos

Suspenso hoje e amanhã. De caminhão é mantido no sábado.

Mercados

Em geral, abertos. O do Tucuruvi abre hoje.

Correios

Fecham hoje, amanhã e domingo, exceto o de Cumbica; 30 agências abrem no sábado.

Parques municipais

Abrem todos os dias.

Shoppings

Lojas abrem, em geral, às 14h.

Cultura

As bibliotecas de bairro abrem só no sábado. A Mário de Andrade fica fechada. Palácios do Estado, o Bandeirantes e o do Horto abrem para visitação.

Clubes municipais

Abrem todos os dias para as atividades de esporte e lazer.

Saúde

AMAs abrem até sábado, das 7h às 19h. UBSs ficam fechadas.