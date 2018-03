Eventos movimentam biblioteca infantil de SP

Filmes, cursos, peças de teatro e encontros com escritores movimentam a Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, na Vila Buarque, na região central de São Paulo. Essa é uma tendência, aliás. Para atrair leitores, bibliotecas da cidade cada vez mais têm oferecido eventos em seus espaços. Palestras, encontros com escritores, contação de histórias. Vale de tudo para cativar mais frequentadores.

"Acho importante a biblioteca se transformar em um espaço cultural, não só de consulta a livros. Tem de ser local de lazer e entretenimento", opina o escritor infanto-juvenil Bartolomeu Campos de Queirós.

Considerada a mais antiga biblioteca infantil em funcionamento no Brasil, a Monteiro Lobato foi inaugurada em 1936. Catorze anos mais tarde, após passar por dois endereços provisórios, mudou-se para a sede definitiva. O prédio abriga 53 mil títulos e conta com uma coleção de 4,5 mil peças que pertenceram ao escritor Monteiro Lobato - são objetos pessoais, documentos, móveis e livros.

Programação. Uma das atrações que mais faz a alegria da criançada são as sessões de filme, sempre nas tardes de quarta-feira (às 15 horas). Anteontem, por exemplo, o DVD exibido foi O Estranho Mundo de Jack. Já estão programados Os Incríveis (para o dia 24) e O Bicho Vai Pegar (para o dia 31).

Outro projeto bem recebido pelo público é o Piá, uma série de aulas de música, dança, artes plásticas e teatro. "Funcionam como uma ponte para a leitura", considera a diretora da biblioteca municipal, Rita de Fátima Gonçalves Pisniski.

As inscrições para este ano já estão abertas - as turmas devem começar em abril. Tudo de graça, para crianças entre 5 e 12 anos de idade.

Na área de dramaturgia, há duas vertentes. Há 45 anos, a Monteiro Lobato mantém um grupo próprio, que, atualmente, prepara duas montagens, com estreias previstas para o mês de maio. Uma outra trupe também costuma se apresentar na biblioteca - neste ano, devem iniciar a temporada no início do mês de junho.

Papo de sábado. Em parceria com a editora Cosac Naify - cuja sede fica a apenas duas quadras da biblioteca - a partir de abril, sábado vai ser o dia de um escritor renomado visitar a Monteiro Lobato.

A série começa no próximo dia 10, às 10 horas, com a participação de Eva Furnari. "Nesse tipo de encontro o mais importante é conversar com os professores, entender o que está se passando. Até porque, no Brasil, o grande mercado de literatura infantil está na escola", diz Eva.

Para a sequência, já estão confirmadas as participações de Bartolomeu Campos de Queirós (para o dia 8 de maio) e Ana Maria Machado (para o dia 29 de maio). "Essas coisas são fundamentais para aproximar o leitor do livro", afirma Bartolomeu.

Em data ainda não confirmada, a escritora Angela-Lago dará sua palestra por meio de videoconferência.

Novidade. "É a primeira vez que fazemos um trabalho assim com a biblioteca", afirma a editora de livros infanto-juvenis da Cosac Naify, Isabel Lopes Coelho. "Mas nossa parceria começa antes: alimentando a Monteiro Lobato." A editora costuma doar ao acervo da instituição dois exemplares de cada título infanto-juvenil lançado.

Ao que parece, a administração da biblioteca municipal já aprovou a dobradinha. "Parcerias são um bom caminho. Unidos, podemos mais", avalia a diretora.

QUEM SÃO

Eva Furnari (10/4) Nascida em Roma (Itália) em 1948, Eva mora em São Paulo desde os 2 anos. Publicou mais de 50 títulos, entre eles Bruxinha Atrapalhada (1982) e Felpo Filva (2006)

Bartolomeu Campos de Queirós (8/5) Entre seus cerca de 40 livros, destacam-se O Peixe e O Pássaro (1974) e o premiado Até Passarinho Passa (2004)

Ana Maria Machado (29/5)

Autora de Bisa Bia, Bisa Bel (1982), entre outros, é uma das mais conhecidas escritoras infantis

Angela-Lago (sem data) Com mais de 30 livros publicados, ela acaba de lançar Psique

Onde fica

BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO

RUA GENERAL JARDIM, 485,

VILA BUARQUE, CENTRO/SP

TELEFONE: 3256-4038

INSCRIÇÕES PARA OS ENCONTROS COM ESCRITORES: BCSP.MLOBATO@PREFEITURA.SP.GOV.BR

GRÁTIS