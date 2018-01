Eventos esportivos e vestibular fazem CET desativar trechos de ciclofaixas

Na região do Guarapiranga, a suspensão ocorre durante o dia todo, por causa do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos.

Os trechos da Ciclofaixa Sul/Oeste serão bloqueados em três regiões. Na do Ibirapuera e de Pinheiros, o motivo é a 5.ª Corrida e Caminhada Caminho da Paz, das 7h às 11h. Na do Butantã, o objetivo é facilitar o deslocamento de cerca de 8,6 mil candidatos para o vestibular da Fuvest, na Cidade Universitária, das 10h às 13h. Depois disso, a ciclofaixa volta a funcionar normalmente até as 16h.