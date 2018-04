Evento terá até corrida de baratas Elas estão nos esgotos e nas cozinhas. Dão nojo - e, para algumas pessoas, medo. No evento Planeta Inseto, que o Instituto Biológico (Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1.252, Vila Mariana. Tel.: (11) 5087-1703) promove a partir de quarta, as baratas (sim, elas mesmas!) serão atletas de uma inusitada corrida. No baratódromo construído especialmente para a brincadeira, cinco delas (daquelas grandonas, da espécie periplaneta americana, que chegam a medir 5 cm) disputarão cada batida - devem acontecer várias por dia. "Separamos 50 baratas em uma caixa só para as competições", conta o engenheiro agrônomo Marcos Potenza, pesquisador de pragas urbanas do instituto. "São as melhores, sem lesões e nenhuma debilitação. Depois de cada prova, vão para uma caixa de descanso para poder correr novamente no dia seguinte."