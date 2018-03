Evento orienta motociclistas sobre condições de segurança no trânsito

SÃO PAULO - Será realizada durante esta semana, na cidade de São Paulo, a 13ª edição do MotoCheck-Up, evento realizado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), orientar os motociclistas sobre melhores condições de segurança e educação no trânsito.

O MotoCheck-Up acontece de 20 a 24 de setembro, das 8h30 às 16h30, no Bolsão de Estacionamento da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, na Rua Manoel da Nóbrega, s/nº, na região do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. Estima-se que as ações de educação e segurança de trânsito irão atrair cerca de 600 motociclistas por dia.

O evento também vai oferecer uma avaliação gratuita das condições mecânicas de 13 itens das motos. Dentre os itens das motos que apresentaram necessidade de reparo e/ou substituição, o freio traseiro liderou com 53%, seguido pela relação (coroa, pinhão e corrente), com 41%, freio dianteiro, com 35% e caixa de direção, com 33%.